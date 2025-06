Forte scossa di terremoto a Napoli | magnitudo 4.6

Una potente scossa di terremoto di magnitudo 4.6 ha scosso Napoli e i Campi Flegrei, registrata alle 12:47 con epicentro a Bacoli. È stata la più forte degli ultimi 40 anni, suscitando paura e sgomento tra i cittadini. Molte persone sono scese in strada, testimoniando l’impatto di questa forza della natura. La scena si ripete: come possiamo prepararci al meglio e garantire la sicurezza delle nostre comunità in momenti come questi?

Una forte scossa di terremoto, con epicentro nell’area di Bacoli a una profondità di cinque chilometri, è stata avvertita nell’area dei Campi Flegrei e in diverse zone della provincia Napoli (centro cittadino commpreso) alle 12:47. Numerose le persone scese in strada: di magnitudo 4.6, è stata la scossa più alta registrata negli ultimi 40 anni nell’area, al pari di quella verificatasi la notte del 13 marzo. Tra i Comuni più vicini all’epicentro quelli di Bacoli, Monte di Procida e Pozzuoli. L’evento sarebbe parte di uno sciame in corso. Al momento non si segnalano danni. Articolo completo: Forte scossa di terremoto a Napoli: magnitudo 4. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Forte scossa di terremoto a Napoli: magnitudo 4.6

