Forse a novembre dicembre o gennaio sarà un disastro! La Coppa del Mondo di Pep Guardiola Fears Club potrebbe avere un impatto notevole sulla stagione della Premier League

L’attesa per la Coppa del Mondo di Pep Guardiola si fa sempre più palpabile, con l’incertezza che aleggia sul suo impatto sulla Premier League. Tra qualificazioni già conquistate e il possibile viaggio in America per la finale, il Manchester City potrebbe trovarsi a dover affrontare sfide inedite. Come si svilupperà questa tensione tra competizione internazionale e campionato domestico? Resta da scoprire quali effetti questa corsa avrà sulla stagione delle big, e le sorprese che ci riserverà.

Pep Guardiola ha ammesso di non essere sicuro dell'impatto che la Coppa del Mondo del club avrà sulla sua squadra nella prossima stagione in Premier League. Il Manchester City ha già avanzato i round a eliminazione diretta della competizione e ha creato un legame gustoso con al-Hilal, ma se dovessero avanzare alla finale, il Sky Blues sarà in America per altre due settimane. Liverpool e Arsenal, le due squadre per finire davanti a loro in campionato la scorsa stagione, non dovrebbero tornare all'allenamento pre-stagionale fino almeno al 7 luglio, e Man City potrebbe avere ancora due partite di Coppa del Mondo da club per seguirlo.

