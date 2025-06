Formula 1 dominio McLaren al Gp d’Austria

Il GP d’Austria diventa il palcoscenico del dominio incontrastato di McLaren, con Norris e Piastri pronti a scrivere una nuova pagina di successo. La scuderia papaya si conferma protagonista assoluta, portando a casa una doppietta che rafforza la propria leadership nel campionato. Con emozioni e strategia impeccabile, McLaren dimostra ancora una volta di essere il team da battere. Un risultato che lascia il segno e promette scintille per le prossime gare.

Al Gp d'Austria non c'è gara: è la McLaren a dominare dall'inizio alla fine, trasformando la corsa sul Red Bull Ring in una sfida tutta interna. A vincere è Lando Norris, autore di un weekend impeccabile, seguito a ruota dal compagno di squadra Oscar Piastri. Un'altra doppietta per la scuderia papaya, che consolida il proprio .