Formazioni ufficiali Inter Fluminense | le scelte di Chivu e Portaluppi

Scopri le formazioni ufficiali di Inter e Fluminense per uno degli incontri più attesi degli Ottavi di Finale del Mondiale per Club. Con le scelte strategiche di Chivu e Portaluppi, il palco di Charlotte si prepara a regalare emozioni indimenticabili: ecco tutti i dettagli sui 22 atleti che scenderanno in campo questa sera. Il match promette scintille e potrebbe decidere le sorti del torneo!

per il match valevole per gli Ottavi di Finale del Mondiale per Club. Sono state rese note le formazioni ufficiali di Inter Fluminense, sfida degli Ottavi di Finale del Mondiale per Club. Di seguito le scelte operate dai due allenatori, Cristian Chivu e Renato Portaluppi. Questi i 22 in campo stasera a Charlotte. INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto, 42 Palacios, 45 Carboni, 48 Re Cecconi, 49 De Pieri, 52 Berenbruch, 58 Cocchi, 59 Zalewski, 70 S. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Formazioni ufficiali Inter Fluminense: le scelte di Chivu e Portaluppi

