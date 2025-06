Formazione sulla sicurezza sul lavoro falsi certificati dopo l' infortunio di un operaio nel cantiere

Un episodio preoccupante che mette in discussione l'integrità della formazione sulla sicurezza sul lavoro, con falsi certificati rilasciati dopo infortuni e tangenti per ottenere appalti. Questa frode, scoperta nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere, evidenzia come la tutela dei lavoratori possa essere compromessa da pratiche illecite. La questione solleva un dubbio fondamentale: quanto siamo davvero sicuri della validità delle certificazioni di sicurezza?

Falsi attestati per certificare, ex post, la frequenza a corsi di formazione in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. E’ quanto emerge dall’inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere sulle tangenti per gli appalti per lavori autostradali che per gli inquirenti sarebbero stati. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: formazione - sicurezza - lavoro - falsi

