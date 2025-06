Formazione e sicurezza | L’obiettivo è far crescere la cultura della salute

La Croce Rossa di Arezzo si distingue non solo per il suo impegno umanitario, ma anche per la dedizione alla formazione e alla sicurezza dei volontari. Con un obiettivo ambizioso, quello di far crescere la cultura della salute, il comitato si impegna a garantire preparazione, responsabilità e rispetto delle norme, diventando un esempio a livello nazionale. "Ogni volontario che entra a far parte del nostro comitato viene formato non solo per le attività operative, ma anche sul rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza", spiega con orgoglio il presidente Gradassi, che è...

Non solo ambulanze e pacchi alimentari. La Croce Rossa di Arezzo si distingue anche per l'impegno costante nella formazione dei propri volontari, diventando un modello di sicurezza e preparazione a livello nazionale. "Ogni volontario che entra a far parte del nostro comitato viene formato non solo per le attività operative, ma anche sul rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza", spiega con orgoglio il presidente Gradassi, che è anche il responsabile nazionale per la tutela dei volontari. La Cri ha fatto della formazione un punto di forza, aggiornando i propri percorsi didattici per adeguarsi alle nuove normative.

