formazione e occupazione il mismatch costa 44 miliardi

Il divario tra domanda e offerta di lavoro in Italia si fa sempre più profondo, pesando sull’economia e sul futuro del Paese. Nel 2023, questa frattura ha causato perdite enormi, stimabili in 44 miliardi di euro, bloccando crescita e innovazione. È urgente agire per colmare questo gap e ridare slancio al mercato del lavoro. Perché solo con il dialogo tra formazione e occupazione possiamo costruire un domani più solido e sostenibile.

DOMANDA e offerta di lavoro non si parlano. Una frattura che nel 2023 è costata all'Italia 43,9 miliardi, pari al 3,4% del Pil dei settori analizzati. Cifra che non si misura solo in euro, ma in occasioni perse, ritardi industriali e crescita bloccata. È il quadro tracciato dal rapporto "Formazione e Lavoro 2025" dell' Osservatorio Proxima, curato da Enzima12. I numeri sono allarmanti: tra difficoltà a reperire personale e tempi lunghi per l'inserimento – da 2 a 12 mesi – le imprese faticano a trovare i profili giusti. E quando li trovano, spesso mancano gli strumenti per aggiornarli. Solo il 36% degli adulti italiani tra i 25 e i 64 anni ha partecipato ad attività di formazione o aggiornamento nell'ultimo anno.

Fondo nuove competenze: stanziati 1,049 miliardi di euro per la formazione dei lavoratori - Il Fondo nuove competenze, volto a potenziare le capacità dei lavoratori, vede quest’anno uno stanziamento di 1,049 miliardi di euro, aggiornato con un’aggiunta di 318,8 milioni.

