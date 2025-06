Forlì città della filosofia | al Campus la 12esima edizione dei corsi estivi di Praxis

Forlì si trasforma in una vera e propria città della filosofia, accogliendo la dodicesima edizione dei corsi estivi di Praxis dal 24 al 26 luglio. Tre giorni di riflessione, dialogo e scoperta, con il titolo "Sulle relazioni", per immergersi nel cuore del pensiero filosofico e lasciarsi ispirare. Un'occasione unica per studenti, appassionati e curiosi di esplorare i grandi temi che collegano le nostre vite.

