Forbidden Fruit Zeynep e Alihan s’innamorano? Tutta la storia

La trama di Forbidden Fruit vede protagoniste le due sorelle Yildiz e Zeynep. Le loro vite si intrecciano con quelle degli altri protagonisti e, in particolare, con quella di Alihan. Quest’ultimo è un uomo di affari, che resta al centro della trama per molto tempo. Lo vedremo soprattutto protagonista della storia con Zeynep. Ma tra loro inizia una relazione? Si innamorano? Tramite le anticipazioni turche, sappiamo cosa accade tra questi due protagonisti della nuova serie TV turca in onda su Canale 5. Di sicuro, vi anticipiamo, non mancano i colpi di scena per tutti i protagonisti. Ma vediamo insieme cosa succede tra Zeynep e Alihan. 🔗 Leggi su Latuafonte.com