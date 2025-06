Forbidden fruit | seduzioni inganni e rivelazioni dal 30 giugno al 6 luglio 2025

Scopri "Forbidden Fruit", la nuova soap turca che dal 30 giugno al 6 luglio 2025 conquista il pomeriggio di Canale 5. Un mix di seduzioni, inganni e rivelazioni che tiene gli spettatori con il fiato sospeso, mentre segue le vite intrecciate di due sorelle con personalità opposte. Un debutto imperdibile che promette emozioni intense e colpi di scena sorprendenti: non perdere questa avvincente narrazione estiva!

La programmazione televisiva della settimana dal 30 giugno al 6 luglio 2025 introduce il debutto di una nuova soap turca intitolata Forbidden Fruit. Trasmessa su Canale 5 alle ore 14:10, la serie sostituisce temporaneamente Tradimento nella fascia estiva. La narrazione si focalizza sulla vita di due sorelle, Yildiz e Zeynep, caratterizzate da personalità molto diverse, ma unite da un legame profondo. Attraverso un intreccio di ambizioni, passioni e inganni, le loro vicende si sviluppano nel contesto dell'alta società di Istanbul, offrendo uno spettacolo ricco di colpi di scena e rivelazioni.

Anticipazioni Forbidden Fruit, Puntate Turche: Alihan Lascia Zeynep! - Le anticipazioni di Forbidden Fruit, la nuova soap turca in onda su Canale 5, ci svelano un turbine di emozioni che cattura il pubblico questa estate.

