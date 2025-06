Foodtruck Festival – Cibo su ruote | il weekend di street food firmato Iper la grande i a Il Centro di Arese

Preparati a un'esperienza culinaria unica! Dal 4 al 6 luglio 2025, il Foodtruck Festival – Cibo su Ruote trasformerà il piazzale Viridea di Arese in un vero e proprio villaggio del gusto. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dello street food e delle delizie da tutto il mondo. Vieni a scoprire sapori autentici, creatività in movimento e un’atmosfera vibrante che farà parlare di sé. Non mancare a questa festa del cibo su ruote!

Gli amanti dello street food e del buon cibo hanno un appuntamento da non perdere. Dal 4 al 6 luglio 2025, Iper La grande i organizza il "Foodtruck Festival – Cibo su ruote", un evento che trasformerà il piazzale Viridea (ingresso 1) del centro commerciale IL CENTRO di Arese in un villaggio del gusto a .

