In Lombardia, l'emergenza caldo richiede misure tempestive e decise. Attilio Fontana, presidente della regione, annuncia una nuova ordinanza che trasformerà le linee guida in un vero e proprio provvedimento per tutelare la salute dei cittadini. La risposta alle richieste dei sindacati si materializza oggi stesso, segnando un passo importante nella gestione delle alte temperature. Scopriamo insieme come questa decisione potrà influire sulla nostra quotidianità.

MILANO – “Oggi faremo una riunione (con i sindacati, ndr) e poi emaneremo l’ordinanza penso oggi stesso. Avevamo già mandato le linee guida che suggerivano certi comportamenti, con oggi li trasformeremo in un provvedimento vero e proprio”. E’ quanto ha dichiarato Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, a margine di un evento Intratel a Milano, rispondendo a una domanda sulla richiesta dei sindacati di un provvedimento che sospenda le attività lavorative con esposizione prolungata al sole e con elevato sforzo fisico nelle ore più calde del giorno. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Fontana: “Oggi ordinanza per l’emergenza caldo”

