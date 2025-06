Fondazione Latina 2032 tutto da rifare | ecco la maledizione che ritorna da quasi un secolo

La proposta di ufficializzare la Fondazione Latina 2032 il 30 giugno sembrava ormai cosa fatta, ma ecco che la maledizione di un secolo si ripete: il progetto si arena nuovamente, tra statuti respinti e fondi pubblici a rischio. Un ritardo che rischia di compromettere il futuro della città e di rinnovare le incognite sul suo rilancio. Chi conosce la storia di Latina...

di Graziano Lanzidei Sarebbe stato perfetto ufficializzare la Fondazione Latina 2032 proprio il 30 giugno. La notizia, trapelata da pochi giorni, è invece che bisogna rifare tutto da capo: statuto bocciato, atto costitutivo da riscrivere, fondi pubblici a rischio anche per il 2025. Il Ministero della Cultura prende tempo, la Regione Lazio fa le pulci agli atti, il Comune e la Provincia di Latina assistono inermi. Chi conosce la storia di Latina sa che ogni fondazione, da queste parti, si complica non poco. E non solo quelle relative al diritto privato (Fondazione Palazzo della Cultura). Anche quella vera, istituzionale, storica, mitica: la fondazione della città .