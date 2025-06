Fondazione Fiera Milano accordo su Bozzetti alla presidenza

Con un passo deciso verso il futuro, la nomina di Giovanni Bozzetti a presidente di Fondazione Fiera Milano si avvicina. Ex assessore e attuale vicepresidente di Confindustria Cisambiente, la sua esperienza promette un nuovo slancio alla realtà fieristica meneghina. La recente approvazione del Comune di Milano segna una tappa cruciale nel percorso, ora in mano alla giunta regionale. La decisione definitiva sarà annunciata a breve, segnando un capitolo importante per l’ente.

È a un passo la nomina a presidente di Fondazione Fiera Milano di Giovanni Bozzetti, ex assessore comunale e regionale in quota An ai tempi di Gabriele Albertini e Roberto Formigoni, poi manager attualmente vicepresidente di Confindustria Cisambiente. È arrivata oggi, infatti, la lettera del Comune di Milano di assenso alla sua nomina, che domani andrà in giunta regionale, cui spetta la designazione. Lo ha annunciato Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia, a margine di un evento di Intratel. Bozzetti sostituirà Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera dal 2019, ora coinvolto nell'inchiesta della procura di Milano sul dossieraggio di Equalize. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fondazione Fiera Milano, accordo su Bozzetti alla presidenza

In questa notizia si parla di: milano - bozzetti - fondazione - fiera

Milano, Bozzetti: “Io alla presidenza di Fondazione Fiera Milano? Valuteremo più avanti” - Giovanni Bozzetti, docente universitario e esperto nel campo del Turismo culturale, ha commentato la sua presunta candidatura alla presidenza di Fondazione Fiera Milano, rivelando di aver appreso la notizia tramite i giornali.

Translate postFondazione Fiera, FdI vince la partita e la Lega deve cedere: Giovanni Bozzetti succederà a Pazzali https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/06/26/news/fondazione_fiera_accordo_giovanni_bozzetti_successore_enrico_pazzali-424692295/?re Vai su X

GIOVEDÌ 12 E VENERDÌ 13 GIUGNO: NEL QUARTIERE DI FIORENTINA A LIVORNO TORNA LA FIERA DI S. ANTONINO. DALLE 8 ALLE 20. MODIFICHE ALLA VIABILITÀ Torna anche questo anno, nelle giornate di giovedì 12 e venerdì 13 giugno 2025, nel Vai su Facebook

Presidente Fondazione Fiera: chi è Giovanni Bozzetti, al traguardo per la sostituzione di Enrico Pazzali; Fondazione Fiera Milano, accordo su Bozzetti alla presidenza; Fondazione Fiera Milano, c'è il via libera anche del Comune su Bozzetti.

Fondazione Fiera Milano, accordo su Bozzetti alla presidenza - È a un passo la nomina a presidente di Fondazione Fiera Milano di Giovanni Bozzetti, ex assessore comunale e regionale in quota An ai tempi di Gabriele Albertini e Roberto Fo ... Si legge su msn.com

Presidente Fondazione Fiera: chi è Giovanni Bozzetti, al traguardo per la sostituzione di Enrico Pazzali - Milano, 30 giugno 2025 – Intesa trovata sul nome del manager che sostituirà al vertice di Fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali, coinvolto nell’inchiesta resa nota a ottobre su presunti dossieraggi t ... Secondo msn.com