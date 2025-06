Fondazione Fiera Milano a un passo la nomina di Giovanni Bozzetti alla presidenza

La Fondazione Fiera Milano si appresta a fare un passo importante verso il futuro: con l’imminente nomina di Giovanni Bozzetti alla presidenza, si apre una nuova fase di consolidamento e crescita. Dopo il via libera del Comune, l'attesa è ora rivolta alla giunta regionale, che darà l'ultima parola. Ex assessore di lunga esperienza, Bozzetti si prepara a guidare l’ente verso nuovi obiettivi strategici, rafforzando il ruolo di Milano come centro fieristico di eccellenza.

Giovanni Bozzetti è vicino alla guida della Fondazione Fiera Milano. Dopo il via libera formale del Comune, la nomina passerà al vaglio della giunta regionale, che ha la competenza sulla designazione. L'annuncio è stato dato dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante un incontro promosso da Intratel. Bozzetti, ex assessore comunale e regionale durante le amministrazioni Albertini e Formigoni, ricopre attualmente il ruolo di vicepresidente di Confindustria Cisambiente. Subentrerebbe a Enrico Pazzali, che ha guidato Fondazione Fiera dal 2019 e il cui mandato si è concluso in seguito al coinvolgimento nell'indagine milanese legata al caso Equalize.

Giovanni Bozzetti, docente universitario e esperto nel campo del Turismo culturale, ha commentato la sua presunta candidatura alla presidenza di Fondazione Fiera Milano, rivelando di aver appreso la notizia tramite i giornali.

