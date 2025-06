' Follow Start Up' al via le candidature per diventare imprenditori anche negli Usa

Se sogni di trasformare la tua idea in un'impresa di successo, questa è la tua occasione: ‘Follow Start Up’ apre le candidature per giovani imprenditori pronti a lanciare il proprio progetto anche negli Stati Uniti. Un’opportunità unica per stimolare innovazione, creare lavoro e espandere i propri orizzonti imprenditoriali. Se hai un'idea vincente, non perdere questa chance: il futuro ti aspetta!

Candidature aperte per ‘Follow Start Up’, il progetto messo a punto per creare opportunità di lavoro per i giovani e favorire l'innovazione territoriale. La call di selezione è rivolta a giovani che hanno un progetto d'impresa e che potranno proporsi tramite il bando, aperto da martedì 1 luglio. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Nasce 'Follow Start Up': 150mila euro per i giovani che vogliono creare impresa - Sei un giovane con una passione imprenditoriale e un’idea innovativa? Non lasciarti sfuggire questa straordinaria opportunità: nasce ‘Follow Start Up’, il programma che mette a disposizione 150mila euro per trasformare le tue idee in realtà imprenditoriali di successo.

