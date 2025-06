Follia a Firenze | ragazza di 14 anni cerca di accoltellare i poliziotti arrestata per tentato omicidio

Firenze è scossa da un episodio inquietante che ha coinvolto una ragazzina di soli 14 anni, protagonista di un gesto inspiegabile e violento. Nel cuore della città, in via Valfonda, una giovane ha tentato di colpire con un coltello i poliziotti intervenuti, scatenando paura e incredulità. La vicenda solleva interrogativi sulla fragilità giovanile e sulle misure di tutela. La vicenda continua a far discutere la comunità e le autorità: ecco cosa è successo...

Firenze, 30 giugno 2025 – Follia a Firenze. Una ragazza italiana di 14 anni è stata arrestata nei giorni scorsi per tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. La giovane, dopo aver estratto dalla borsa un coltello da cucina lungo 22 centimetri, ha provato a colpire prima all’addome e poi al collo un agente di polizia. Il poliziotto è riuscito a scansarsi. È successo in via Valfonda, zona stazione Santa Maria Novella. Tutto è iniziato quando una pattuglia della polizia ferroviaria ha iniziato a sentire delle urla. Due giovani donne, una delle quali la 14enne, stavano litigando. Gli agenti sono intervenuti per sedare il litigio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Follia a Firenze: ragazza di 14 anni cerca di accoltellare i poliziotti, arrestata per tentato omicidio

