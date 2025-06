Folgiero più militare ma senza riconvertire settore civile

Folgiero Pi249, il leader di Fincantieri, annuncia con entusiasmo la capacità di espandere la produzione militare senza riconvertire il settore civile. Grazie a una rete industriale flessibile e integrata, l’azienda si prepara a cogliere le straordinarie opportunità della nuova ondata di investimenti globali. È un momento di grande potenzialità che potrebbe rivoluzionare il panorama della difesa e della tecnologia italiana, aprendo nuove strade per il futuro.

"Siamo pronti ad aumentare la nostra capacità produttiva in ambito militare, senza dover riconvertire le attività civili, ma riallocandole all'interno della nostra rete industriale, flessibile e integrata". Lo ha detto Pierroberto Folgiero, a.d. e d.g. Fincantieri, in una intervista rilasciata all' Agenzia Bloomberg. "L'opportunità offerta dalla nuova ondata di investimenti a livello globale è eccezionale - ha spiegato Folgiero - e la nostra struttura produttiva ci permette di adattarci rapidamente, aumentando i volumi nei cantieri civili e militari italiani, anche attraverso una maggiore specializzazione dei siti".

In questa notizia si parla di: folgiero - militare - riconvertire - settore

