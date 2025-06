Folgiero chance per 20 miliardi con Nato 5% e Underwater

Fincantieri si prepara a sfruttare un potenziale di oltre 20 miliardi di euro nelle opportunità del settore della difesa, grazie all'incremento senza precedenti degli investimenti militari in Europa e oltre. La crescita dei budget di difesa, alimentata dall'aumento del 5% del PIL nei Paesi NATO, rappresenta un catalizzatore industriale che potrebbe rivoluzionare il mercato e posizionare l'azienda come protagonista nel nuovo scenario globale.

" Fincantieri è pronta a cogliere almeno 20 miliardi di euro di opportunità commerciali nel comparto della difesa, grazie alla crescita senza precedenti degli investimenti militari in Europa e all'estero". Lo ha detto l'a.d. e d.g. Fincantieri, Pierroberto Folgiero, in una intervista rilasciata all'Agenzia Bloomberg, riferendosi in particolare all'aumento della spesa per la difesa per i Paesi Nato al 5% del Pil; un "catalizzatore industriale di portata storica", come l'ha definita Fincantieri. "Siamo nella condizione ideale per cogliere questa opportunità", ha anticipato Folgiero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Folgiero, chance per 20 miliardi con Nato 5% e Underwater

