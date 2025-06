Fognini ultimo atto a Wimbledon con l’applauso di Alcaraz

Fognini ha scritto un'ultima pagina indimenticabile della sua carriera, regalando agli appassionati un finale da applausi. Sul centrale di Wimbledon, sotto gli occhi di una platea emozionata, ha sfidato uno dei campioni più promettenti del tennis mondiale, dimostrando cuore e talento fino all’ultimo scambio. La sua straordinaria performance resterà impressa come un esempio di passione e determinazione. E così, con il rispetto di Alcaraz e dei presenti, si conclude un’epoca che ha lasciato il segno nel cuore di tutti gli sportivi.

Cosa c'è di più bello che finire la carriera di tennista a 38 anni sul centrale di Wimbledon contro uno dei più grandi giocatori di sempre? E' quello che penserà Fabio Fognini ripensando al suo pomeriggio londinese nell'ultimo giorno di giugno nel quale è riuscito a tenere testa a Carlos Alcaraz per più di quattro ore costringendolo al quinto set. Sembrava una finale per lo scenario, l'intensità dei colpi, la bravura dei due tennisti. E invece era solo il primo turno del torneo di tennis più bello del mondo e alla fine il nostro tennista è stato salutato da un grande applauso del pubblico. Tutto bellissimo, a parte il risultato per Fabio, tutto bellissimo soprattutto per l'omaggio che Carlos Alcaraz gli ha riservato alla fine.

