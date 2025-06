Fognini si ritira? L' azzurro risponde così in conferenza stampa

Dopo un combattuto confronto a Wimbledon, Fabio Fognini ha annunciato il suo ritiro dal tennis professionistico, lasciando il pubblico e il mondo dello sport con un mix di emozioni. La sua lunga carriera, fatta di vittorie e sfide memorabili, si conclude in un momento di riflessione e gratitudine. Ma sarà davvero il addio definitivo? Ecco come l'azzurro ha risposto in conferenza stampa, tra sincerità e nostalgia.

Dopo un match lunghissimo, perso al quinto set contro Carlos Alcaraz, Fabio Fognini ha dato il suo addio al pubblico di Wimbledon. Ma sarà stata anche l'ultima partita della sua carriera? L'azzurro ha risposto così in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fognini si ritira? L'azzurro risponde così in conferenza stampa

