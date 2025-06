Fognini show a Wimbledon Alcaraz trema si salva al quinto e lo elogia | ‘Può giocare ancora 3 anni’

Un incontro epico tra passione e determinazione al cuore di Wimbledon, dove Fabio Fognini, a 38 anni, ha sfidato il campione in carica Carlos Alcaraz in una battaglia memorabile. Un match lungo oltre quattro ore e mezza che ha tenuto tutti col fiato sospeso, con Fognini che ha dimostrato di poter giocare ancora a livelli incredibili. Una partita destinata a rimanere impressa nella storia del tennis, forse anche come il suo ultimo sorriso sul verde.

Una partita da ricordare, forse l’ultima sul verde di Wimbledon per Fabio Fognini, che a 38 anni ha sfiorato l’impresa contro il campione in carica Carlos Alcaraz. Il match di primo turno è stato una vera e propria battaglia di oltre quattro ore e mezza, conclusa sul punteggio di 7-5, 6-7(5), 7-5, 2-6, 6-1 per lo spagnolo che ha più volte perso le staffe. “Ha 50 anni ma corre come un ragazzino” – ha rife Applausi a scena aperta dal Centrale dell’All England Club, pubblico in piedi per un duello tecnico e spettacolare tra il talento precoce di oggi e quello più istintivo e geniale di ieri. A touch of class from Carlos Alcaraz, who leads the applause for Fabio Fognini #Wimbledon pic. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it