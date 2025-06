Fognini sfiora l' impresa ma viene eliminato da Alcaraz al quinto set L' azzurro saluta Wimbledon tra gli applausi

Fognini sfiora l’impresa, ma cede al talento di Alcaraz al quinto set, ricevendo un’ovazione scrosciante dai tifosi azzurri che salutano Wimbledon tra applausi. Mentre si attende il debutto di Sinner, oggi, lunedì 30 giugno, il centro dell’attenzione è tutto su Carlos Alcaraz: il campione in carica delle ultime due edizioni si prepara a lasciare il segno anche quest’anno, confermando il suo status di stella emergente del tennis mondiale.

