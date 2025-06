Fognini sfiora l’impresa con Alcaraz in 5 set lo spagnolo | Non capisco perché sia il suo ultimo Wimbledon

Sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis Club, Fabio Fognini ha regalato emozioni indimenticabili, sfiorando un’impresa storica contro il giovane talento spagnolo Alcaraz. Nonostante la sconfitta al quinto set, l’azzurro ha dimostrato cuore e classe, lasciando aperta la domanda: questa potrebbe essere la sua ultima apparizione a Wimbledon? Una conclusione che rende ancora più speciale questa battaglia, testimoniando il valore di un atleta che ha scritto pagine importanti del nostro tennis.

Le prime emozioni azzurre dall’erba di Wimbledon sono arrivate dall’impresa sfiorata di Fabio Fognini che contro Carlos Alcaraz, vincitore di Internazionali di Roma e Roland Garros su Jannick Sinner, ha portato lo spagnolo fino al quinto set. Uscita al primo turno, ma da applausi per il tennista italiano che potrebbe avere giocato la sua ultima partita nel terzo Slam della stagione. Sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis Club Fognini, numero 138 del ranking Atp, ha ceduto dopo un confronto di quasi quattro ore e mezza con il punteggio di 5-7, 7-6 (5), 5-7, 6-2, 1-6. La partita è stata interrotta per più di un quarto d’ora nel corso del quinto set, con lo spagnolo avanti 3-0, a causa di un malore accorso a uno spettatore presente sugli spalti del Centrale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fognini sfiora l’impresa con Alcaraz in 5 set, lo spagnolo: “Non capisco perché sia il suo ultimo Wimbledon”

