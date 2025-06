Fognini la risposta su Alcaraz è pazzesca | il gesto al pubblico diventa virale

performance della sua carriera, regalando al pubblico un gesto spontaneo e carico di emozione che sta già facendo il giro del web. In un torneo che potrebbe essere il suo ultimo Wimbledon, Fognini dimostra che la passione e il talento non si arrendono mai, lasciando tutti senza parole e scrivendo un capitolo indimenticabile nel suo percorso sportivo.

In quello che potrebbe essere l'ultimo Wimbledon della sua carriera, Fabio Fognini si sta prendendo una fetta di gloria in uno dei palcoscenici più importanti del tennis mondiale. Il ligure, entrato nel tabellone principale grazie al ritiro di un giocatore, ha trovato sul suo cammino Carlos Alcaraz, numero 2 del mondo e campione in carica, ma non si è lasciato intimidire. Sul Centrale dell'All England Club, Fabio sta sfoderando la miglior prestazione stagionale, che si è concretizzata in una risposta pazzesca al servizio dello spagnolo e in un gesto verso il pubblico diventato virale. Il dritto vincente che ha fatto esplodere il Centrale.