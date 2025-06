Fognini incanta Wimbledon Alcaraz | Può giocare fino a 50 anni

A Wimbledon, Fabio Fognini stupisce tutti con una performance sorprendente a 38 anni, dimostrando che l'età è solo un numero. Alcaraz, giovane fenomeno e detentore del titolo, rimane affascinato dalla tenacia del nostro tennista italiano, che potrebbe giocare fino a 50 anni. Un esempio di passione e determinazione che ispira nuovi orizzonti nel mondo dello sport. La sua resilienza ci ricorda che il vero talento non ha limiti temporali.

(Adnkronos) – "Può giocare fino a 50 anni.". Carlos Alcaraz rimane a bocca aperta davanti alla prestazione di Fabio Fognini, che a 38 anni suonati tiene testa allo spagnolo sul Campo Centrale di Wimbledon nel match di primo turno. L'iberico, detentore del titolo, si rivolge al suo box nel corso del quarto set.

