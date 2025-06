Fognini contro Alcaraz la reazione virale di Beckham | il punto dell’azzurro che fa impazzire il pubblico di Wimbledon – Il video

un momento da brividi, capace di emozionare anche i tifosi più esperti. La reazione virale di Beckham e il pubblico impazzito testimoniano quanto questa esibizione sia rimasta impressa nella memoria di tutti. In un mondo dove lo sport unisce e sorprende, Fognini si conferma ancora una volta protagonista indiscusso di Wimbledon, regalando un punto che farà history.

Fabio Fognini ha regalato uno spettacolo puro al Centre Court di Wimbledon. L’azzurro ha tirato fuori dal cilindro una prestazione meravigliosa a 38 anni contro il campione in carica Carlos Alcaraz, mostrando quel «braccio» magico che gli ha sempre permesso di togliersi soddisfazioni contro i giganti del tennis mondiale. Un punto in particolare ha fatto schizzare in piedi tutti gli spettatori presenti sugli spalti del tempio del tennis, e sembra destinato a entrare di diritto tra i colpi più belli dell’intero torneo. Il punto da antologia: tutti i colpi migliori di Fognini in uno scambio. In un singolo punto si sono concentrate praticamente tutte le qualità migliori del tennista di Arma di Taggia. 🔗 Leggi su Open.online

