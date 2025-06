Fognini chiude? Quinto set un po' str Ma forse questo è il miglior modo per dire addio

Il quinto set di Fognini si chiude con un tocco di stranezza, ma forse rappresenta il modo migliore per salutare un’era. Dopo aver vinto o perso, il tennista azzurro chiede tempo per riflettere senza pressioni. Alcaraz, dagli occhi lucidi di ammirazione, gli porge i complimenti: “Immenso, sempre avuto grande rispetto per lui.” Un addio che lascia spazio all’emozione e ai ricordi indelebili.

Il tennista azzurro dice di aver bisogno di "un paio di giorni per riflettere senza sentire nessuno". Alcaraz gli fa i complimenti: "Immenso, sempre avuto grande rispetto per lui".

Fognini-Alcaraz 5-7, 7-6, 5-7, 1-1 diretta Wimbledon: lo spagnolo chiude il terzo set. Dove vedere lo spettacolo in corso al Centre Court - Fognini e Alcaraz si sfidano in una battaglia epica al Centre Court di Wimbledon, con il giovane spagnolo che conclude il terzo set e si prepara a regalare spettacolo.

Fognini chiude? Quinto set un po' str... Ma forse questo è il miglior modo per dire addio; Fognini eroico, ma non basta: Alcaraz vince al 5°; Fognini: Dopo questa forse smetto. Mi prendo un paio di giorni per decidere.

