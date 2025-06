Fognini chiede la maglia ad Alcaraz | il motivo è commovente

In un gesto che ha scaldato il cuore di tutti gli appassionati di tennis, Fabio Fognini chiede la maglia ad Alcaraz al termine di una dureissima battaglia a Wimbledon. Ma quale motivo si cela dietro questa richiesta? La risposta è commovente: un regalo speciale per il suo figlio Federico, grande fan dello spagnolo. Un gesto che dimostra come il tennis possa unire e ispirare oltre i confini del campo.

Wimbledon, Fognini chiede la maglia ad Alcaraz per il figlio Federico. VIDEO - Alcaraz batte Fognini al primo turno, al termine di un grande incontro, che rappresenta l'ultimo match dell'azzurro a Wimbledon. Come scrive sport.sky.it

Fognini, il tributo di Alcaraz che ha commosso l'italiano. La reazione della moglie Flavia Pennetta in tribuna - Fabio Fognini ha sfiorato l'impresa giocando alla pari con il numero 2 del mondo Carlos Alcaraz, che ha dovuto lottare punto a punto per superare il primo turno del torneo di Wimbledon, ... Si legge su msn.com