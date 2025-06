Fognini-Alcaraz | gli highlights Tennis paradisiaco sul Centrale di Wimbledon

Il duello tra Fabio Fognini e Carlos Alcaraz sul prestigioso Centrale di Wimbledon è stato un vero spettacolo per gli appassionati di tennis di ogni livello. Un incontro ricco di emozioni, colpi spettacolari e pura adrenalina, che ha incoronato lo spagnolo al quinto set. Se vuoi rivivere quei momenti da brivido, non perderti gli highlights di questa sfida paradisiaca. Guarda ora e lasciati conquistare dal fascino del tennis di alta classe!

