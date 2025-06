Fognini-Alcaraz 5-7 7-6 5-7 6-2 | azzurro avanti di due break Dove vedere lo spettacolo in corso al Centre Court

Fognini e Alcaraz regalano emozioni intense sul Centre Court di Wimbledon, con un match combattuto e ricco di colpi spettacolari. L’azzurro si distingue, portandosi avanti di due break in un torneo già infuocato. Mentre aspettiamo il debutto di Sinner, oggi il focus è tutto su Carlos Alcaraz, il campione in carica che promette di farci vivere un’altra giornata memorabile di tennis all’altezza delle grandi sfide di questa edizione.

In attesa del debutto di Sinner, oggi (lunedì 30 giugno) è la giornata di Carlos Alcaraz a Wimbledon. Come da tradizione, il campione in carica (nel suo caso delle ultime due edizioni).

Dove vedere in tv Fognini-Alcaraz, Wimbledon 2025: orario, programma, streaming - Preparati a vivere un evento imperdibile: Fabio Fognini sfida Carlos Alcaraz nel match d'apertura di Wimbledon 2025, il grande torneo che cattura l’attenzione di appassionati di tutto il mondo.

