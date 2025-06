Fognini-Alcaraz 5-7 7-6 5-7 6-2 0-1 | l' azzurro vince il set e porta il match al quinto Dove vedere lo spettacolo in corso al Centre Court

Oggi a Wimbledon, il palcoscenico è tutto per Carlos Alcaraz, protagonista di un emozionante match contro Fognini che si è concluso con la vittoria dell’azzurro nel quarto set e il passaggio al quinto. L’attesa del debutto di Sinner si mescola all’adrenalina di questo spettacolare incrocio di titani sul Centre Court. Non resta che scoprire come andrà a finire questa battaglia tra campioni, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tennis.

In attesa del debutto di Sinner, oggi (lunedì 30 giugno) è la giornata di Carlos Alcaraz a Wimbledon. Come da tradizione, il campione in carica (nel suo caso delle ultime due edizioni). 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Fognini-Alcaraz 5-7, 7-6, 5-7, 6-2, 0-1: l'azzurro vince il set e porta il match al quinto. Dove vedere lo spettacolo in corso al Centre Court

In questa notizia si parla di: alcaraz - fognini - azzurro - vince

Dove vedere in tv Fognini-Alcaraz, Wimbledon 2025: orario, programma, streaming - Preparati a vivere un evento imperdibile: Fabio Fognini sfida Carlos Alcaraz nel match d'apertura di Wimbledon 2025, il grande torneo che cattura l’attenzione di appassionati di tutto il mondo.

Fabio vince il secondo set sul Centrale e riporta la situazione in parità! L'azzurro recupera il break di svantaggio e riesce a conquistare il parziale al tie-break contro Alcaraz: partita ancora lunga e tutta da vivere! Vai su X

Oggi outfit total white in ufficio, inizia Wimbeldon 7 azzurri in campo con Fabio Fognini che inaugurerà il campo centrale contro il campione in carica Carlos Alcaraz, forza ragazzi Vai su Facebook

Fognini, la risposta su Alcaraz è pazzesca: il gesto verso il pubblico diventa virale; Alcaraz-Fognini LIVE: Carlos avanti due set a uno; Fognini Alcaraz: al primo turno del torneo di Wimbledon. La diretta.

Wimbledon, Fognini vs Alcaraz: un set pari. L'azzurro vince la seconda frazione al tie-break - Gli italiani in campo lunedì 30 giugno Alle 12 Mattia Bellucci vs Oliver Crawford Alle 13:40 (orario stimato) Luciano Darderi vs Roman Safiullin Alle 14:30 Fabio Fognini vs Carlos Alcaraz Alle 17 (ora ... msn.com scrive

Fognini-Alcaraz 5-7, 7-6, 5-7, 6-2: l'azzurro vince il set e porta il match al quinto. Dove vedere lo spettacolo in corso al Centre Court - In attesa del debutto di Sinner, oggi (lunedì 30 giugno) è la giornata di Carlos Alcaraz a Wimbledon. Come scrive msn.com