Fognini-Alcaraz 5-7 6-6 diretta Wimbledon | lo spagnolo schiaccia per il tie break dopo 15 scambi Dove vedere il match del Centre Court

In attesa del debutto di Sinner, oggi a Wimbledon si accendono i riflettori su Carlos Alcaraz, il talento spagnolo che punta a consolidare il suo dominio. Dopo un emozionante scambio con Fognini, Alcaraz si prepara a schiacciare per il tie-break sul Centre Court. Dove seguire live questa sfida imperdibile? Scopri tutte le opzioni per goderti ogni punto di questa giornata mozzafiato nel torneo più prestigioso del tennis.

In attesa del debutto di Sinner, oggi (lunedì 30 giugno) è la giornata di Carlos Alcaraz a Wimbledon. Come da tradizione, il campione in carica (nel suo caso delle ultime due edizioni). 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Fognini-Alcaraz 5-7, 6-6, diretta Wimbledon: lo spagnolo schiaccia per il tie break dopo 15 scambi. Dove vedere il match del Centre Court

In questa notizia si parla di: alcaraz - wimbledon - fognini - diretta

Alcaraz, incubo a Wimbledon: classifica stravolta - Alcaraz, il gigante spagnolo, ha subito un incubo a Wimbledon 2025, sconvolgendo le aspettative e stravolgendo la classifica.

Alcaraz-Fognini a Wimbledon, il risultato in diretta live della partita #SkySport #SkyTennis #Wimbledon Vai su X

WIMBLEDON: GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI 30-6 Ore 12:00 Bellucci vs Crawford Ore 14:00 Darderi vs Cerundolo Ore 14:30 Fognini vs Alcaraz Ore 15:30 Paolini vs Sevastova Ore 15:30 Berrettini vs Majchrzak Ore 17:00 Arnaldi vs Van Vai su Facebook

Alcaraz-Fognini LIVE: Carlos avanti un set a zero; Fognini-Alcaraz, diretta Wimbledon: 5-5, l'italiano tiene il servizio. Dove vedere il match del Centre Court; Wimbledon, la diretta del primo turno: Fognini-Alcaraz 5-7, 6-5, Fabio si garantisce almeno il tiebreak; Medvedev ko al primo turno, Tsitsipas si ritira; Bellucci batte Crawford 3-1; Darderi-Safiullin 7-6, 1-6, tra poco Berrettini-Majchrzak.

Fognini-Alcaraz, diretta Wimbledon: 5-6, l'italiano tiene il servizio. Dove vedere il match del Centre Court - In attesa del debutto di Sinner, oggi (lunedì 30 giugno) è la giornata di Carlos Alcaraz a Wimbledon. Si legge su msn.com

Fognini Alcaraz: al primo turno del torneo di Wimbledon. La diretta - Sui campi in erba di Church Road a Londra si affrontano l'italiano Fabio Fognini e lo spagnolo Carlos Alcaraz, il campione uscente numero due del mondo, che punta ... Lo riporta tg.la7.it