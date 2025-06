Fognini-Alcaraz 5-7 6-5 diretta Wimbledon | Fabio tiene il servizio con quattro punti di fila Dove vedere il match del Centre Court

Fognini e Alcaraz si affrontano in una sfida emozionante che tiene con il fiato sospeso gli appassionati di Wimbledon. Con il punteggio di 5-7, 6-5, Fabio tiene il servizio con quattro punti consecutivi, pronto a cambiare le sorti del match. Dove vedere il centro court in diretta? Rimanete sintonizzati per scoprire come seguire questa partita imperdibile e vivere ogni grande momento dello Slam britannico.

In attesa del debutto di Sinner, oggi (lunedì 30 giugno) è la giornata di Carlos Alcaraz a Wimbledon. Come da tradizione, il campione in carica (nel suo caso delle ultime due edizioni). 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Fognini-Alcaraz 5-7, 6-5, diretta Wimbledon: Fabio tiene il servizio con quattro punti di fila. Dove vedere il match del Centre Court

In questa notizia si parla di: alcaraz - wimbledon - fognini - diretta

Alcaraz, incubo a Wimbledon: classifica stravolta - Alcaraz, il gigante spagnolo, ha subito un incubo a Wimbledon 2025, sconvolgendo le aspettative e stravolgendo la classifica.

Alcaraz-Fognini a Wimbledon, il risultato in diretta live della partita #SkySport #SkyTennis #Wimbledon Vai su X

WIMBLEDON: GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI 30-6 Ore 12:00 Bellucci vs Crawford Ore 14:00 Darderi vs Cerundolo Ore 14:30 Fognini vs Alcaraz Ore 15:30 Paolini vs Sevastova Ore 15:30 Berrettini vs Majchrzak Ore 17:00 Arnaldi vs Van Vai su Facebook

Alcaraz-Fognini LIVE: Carlos avanti un set a zero; Fognini-Alcaraz, diretta Wimbledon: 5-5, l'italiano tiene il servizio. Dove vedere il match del Centre Court; LIVE Wimbledon, la prima giornata: ora Fognini-Alcaraz 5-7, parità 2-2 nel secondo set. Medvedev out.

Fognini-Alcaraz, diretta Wimbledon: 5-6, l'italiano tiene il servizio. Dove vedere il match del Centre Court - In attesa del debutto di Sinner, oggi (lunedì 30 giugno) è la giornata di Carlos Alcaraz a Wimbledon. Segnala msn.com

Fognini Alcaraz: al primo turno del torneo di Wimbledon. La diretta - Sui campi in erba di Church Road a Londra si affrontano l'italiano Fabio Fognini e lo spagnolo Carlos Alcaraz, il campione uscente numero due del mondo, che punta ... Si legge su tg.la7.it