Flussi via libera del governo al nuovo decreto | 500mila ingressi regolari in 3 anni

Il governo italiano ha dato il via libera al nuovo decreto sui flussi migratori, autorizzando l’ingresso di 500mila migranti regolari nei prossimi tre anni. Questa misura, approvata dal Consiglio dei ministri, disciplina le quote e i criteri per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, promuovendo un’integrazione equilibrata. L’obiettivo, come sottolineato nella nota ufficiale, è di favorire uno sviluppo sostenibile e inclusivo per il nostro Paese, creando nuove opportunità per tutti.

Via libera dal Consiglio dei ministri al Dpcm sui flussi migratori per il triennio 2026-2028 che consente l’ingresso di 500mila migranti regolari. Il provvedimento disciplina l’ingresso regolare in Italia di lavoratori non comunitari, stabilendo quote e criteri per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro nazionale. L’obiettivo, come si legge nella nota di Palazzo Chigi diffusa al termine della riunione, “è di consentire l’ingresso in Italia di manodopera indispensabile al sistema economico e produttivo nazionale e altrimenti non reperibile. Inoltre, con la stabile individuazione di un meccanismo d’immigrazione legale e controllato, si attivano canali di comunicazione fondamentali nel dialogo con i Paesi di origine dei flussi migratori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Flussi, via libera del governo al nuovo decreto: 500mila ingressi regolari in 3 anni

