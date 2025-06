Fluminense elimina l’Inter dal Mondiale per club | c’è anche la mano di Allegri lo sfogo di Lautaro

Un colpo di scena che aggiunge ulteriore pepe a una partita già ricca di emozioni, lasciando gli appassionati di calcio con un sorriso e tante domande sul futuro delle grandi squadre italiane.

L'Inter ko contro il Fluminense: l'aneddoto di Thiago Silva su Allegri. L' Inter viene eliminata dal Mondiale per club 2025 agli ottavi di finale, sconfitta per 2-0 dal Fluminense. Ma a sorprendere non è solo il risultato. A fine gara, Thiago Silva ha svelato un curioso retroscena: «Ho chiamato Massimiliano Allegri prima della partita per chiedere qualche dritta sull'Inter. I suoi consigli si sono rivelati utili». Un colpo di scena che aggiunge pepe a una sfida già calda, in cui il tecnico italiano – neo allenatore del Milan – ha indirettamente contribuito al successo del club brasiliano in un anticipo di derby.

