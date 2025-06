Florenzi saluta il Milan | contratto scaduto è ufficialmente svincolato

social ufficiali, rendendo omaggio a un calciatore che ha incarnato dedizione e spirito di squadra. Con il suo stile discreto ma determinato, Florenzi lascia il Milan, portando con sé ricordi indelebili e un esempio di professionalità. Ora, il suo cammino prosegue altrove, lasciando un segno speciale nel cuore dei tifosi e nello spirito del club rossonero.

Dopo quattro stagioni vissute tra professionalità, leadership silenziosa e qualche acciacco di troppo, Alessandro Florenzi chiude la sua avventura in rossonero. È la fine di un capitolo che non ha mai davvero urlato, ma che ha lasciato tracce profonde nello spogliatoio del Milan. Un addio silenzioso, ma pieno di rispetto. Il club di via Aldo Rossi ha scelto i toni dell’affetto per comunicare la separazione. Lo ha fatto con un post sui propri canali ufficiali, affidandosi alla voce ormai familiare di X (ex Twitter): “Leader in campo e fuori: grazie di tutto, Spizzi!”, recita il saluto riservato al classe ’91. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Florenzi saluta il Milan: contratto scaduto, è ufficialmente svincolato

In questa notizia si parla di: florenzi - milan - saluta - contratto

Milan Florenzi, spunta l’ipotesi rinnovo? La promessa ad Ibrahimovic al raggiungimento dell’obiettivo. Dettagli e cifre - Milan e il futuro di Alessandro Florenzi sono al centro delle speculazioni: secondo Tuttosport, l’ipotesi di rinnovo si fa strada, con una promessa fatta a Ibrahimovic legata al raggiungimento di un obiettivo specifico.

