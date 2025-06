Fleximan in azione a Briosco Distrutti tre totem per autovelox Il sindaco deve correre ai ripari

Un gesto di protesta o un atto vandalico? A Briosco, tre totem per l'autovelox sono stati devastati da ignoti, lasciando il sindaco e l'amministrazione senza strumenti fondamentali per garantire la sicurezza stradale. La loro distruzione, avvenuta tra la sera e la mattina, mette in discussione l’efficacia delle misure di controllo e richiede interventi rapidi. Ma cosa succederà ora?

Tre totem arancioni predisposti per contenere le postazioni mobili per il rilievo della velocità , sono stati sabotati da ignoti dalla sera alla mattina. Erano in tutto quattro quelli installati dall’amministrazione comunale lo scorso novembre nelle zone in cui di frequente gli automobilisti pigiano il piede sull’acceleratore. Abbattuti nei giorni scorsi uno tra le vie Donizetti e Pascoli, vicino al centro sportivo, e due lungo via Verdi, all’altezza del semaforo e del cimitero. A preservarsi è stato solo quello in via Medici, sulla curva davanti alla statua della Madonna, protetto dall’occhio vigile di una delle telecamere di videosorveglianza del Comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fleximan in azione a Briosco. Distrutti tre totem per autovelox. Il sindaco deve correre ai ripari

