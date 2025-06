Flamengo Bayern Jorginho | Abbiamo commesso qualche ingenuità ma siamo orgogliosi di avere giocato alla pari contro di loro

Il Flamengo, affrontando il potente Bayern Monaco, ha dimostrato cuore e determinazione, mettendo in difficoltà una delle squadre più forti al mondo. Jorginho, centrocampista brasiliano, ha sottolineato come, nonostante qualche ingenuità, siano orgogliosi di aver giocato alla pari contro avversari di livello superiore. La loro tenacia e spirito di squadra rimangono un esempio di passione e resilienza, che lascia aperte nuove speranze per il futuro.

Le parole di Jorginho, centrocampista del Flamengo, dopo l'eliminazione contro il Bayern Monaco in una partita molto combattuta Finisce il sogno Mondiale del Flamengo, eliminato ai quarti di finale dal Bayern Monaco al termine di una partita combattuta e intensa. Nonostante la sconfitta, dalle parole dei giocatori brasiliani nel post-partita emerge un mix di amarezza

