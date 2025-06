Fiumicino incendio di sterpaglie vicino all’aeroporto

Un vasto incendio di sterpaglie ha scosso Fiumicino, vicino all’aeroporto, causando momenti di preoccupazione e mobilitazione. Dalle prime ore del pomeriggio, le operazioni di spegnimento sono state avviate da un’equipe di emergenza, con l’ausilio di mezzi specializzati e droni per mappare la zona dall’alto. La pronta risposta delle autorità ha contribuito a contenere il fronte delle fiamme, garantendo la sicurezza di tutti.

Fiumicino, 30 giugno 2025 – Dalle ore 13.00 circa, la Sala Operativa ha inviato sei APS, tre Autobotti, più il funzionario di servizio e Capo Turno Provinciale in Via Geminiano Montanari,42 per un vasto incendio di sterpaglie. A causa della vicinanza dell’aeroporto di Fiumicino e dell’impiego di alcuni mezzi aeroportuali, lo stesso è stato declassato. Sul posto anche i TAS e SAPR per la mappatura del sito e rilievi fotografici dall’alto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

