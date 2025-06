Fiumicino il talento di Artem Shablii | Siamo fieri di lui

Fiumicino si conferma terra di talenti eccezionali, e Artem Shablii ne è la prova vivente. Con orgoglio, celebriamo ancora una volta le sue straordinarie imprese, che portano alto il nome della nostra città sui palcoscenici nazionali. A nome mio e di tutta l’amministrazione, rinnovo il nostro riconoscimento per i successi di Artem, esempio di dedizione e passione che ispira giovani e cittadini.

Fiumicino, 30 giugno 2025- “Non è la prima volta che esprimiamo i nostri complimenti a questo giovane talento, che rappresenta con orgoglio la Città di Fiumicino. Artem Shablii anche nella gara dei 100 metri ai campionati nazionali nella categoria Allievi, ha confermato di essere tra i migliori atleti italiani under 18. – dichiara il Sindaco Mario Baccini”. ” A nome mio e di tutta l’amministrazione, rinnovo il nostro riconoscimento per i suoi eccellenti risultati e per l’impegno costante. Siamo fieri di lui e continueremo a sostenerlo in ogni sua futura impresa. Un plauso anche alla società sportiva Atletica Villa Guglielm i che, con dedizione e passione, contribuisce alla crescita di giovani talenti come Artem. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it