Fiumicino dopo l’incendio chiude parte di via di Castel Campanile

Dopo l’incendio di Castel Campanile, Fiumicino si mobilita per garantire la sicurezza: parte di via di Castel Campanile rimane chiusa al traffico e ai pedoni fino a nuove disposizioni. La comunità è invitata a seguire gli aggiornamenti e a prestare attenzione alle indicazioni delle autorità, per tutelare la propria incolumità e favorire le operazioni di messa in sicurezza. La sostenibilità del territorio passa anche attraverso la collaborazione di tutti.

Fiumicino, 30 giugno 2025- Si informa la cittadinanza che, a seguito di un incendio verificatosi nella giornata del 29 giugno 2025 in località Castel Campanile, è stata disposta la chiusura provvisoria al transito veicolare e pedonale di via di Castel Campanile, nel tratto compreso tra l’intersezione con via del Casale Poggioli e il civico 275 della medesima via. L’intervento si è reso necessario a seguito di una segnalazione pervenuta alla centrale operativa della Polizia Locale, che ha prontamente inviato sul posto personale per verificare la situazione. L’incendio ha interessato un’ampia area e ha danneggiato diversi pali della linea telefonica, provocando una situazione di potenziale pericolo per la pubblica incolumità. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

