Fiumicino approvata in consiglio la proroga tecnica per la gestione dei tributi

L’apertura dei lavori si è rivelata immediatamente cruciale per garantire stabilità e continuità ai servizi fiscali di Fiumicino. Durante la seduta urgente del Consiglio comunale, è stata approvata con successo la proroga tecnica del servizio di gestione dei tributi affidato a Fiumicino Tributi S.p.A., assicurando che i cittadini non abbiano interruzioni o disservizi nel pagamento delle imposte. Una decisione che rafforza l’impegno dell’amministrazione verso una amministrazione trasparente e vicina alle esigenze della comunità.

Fiumicino, 30 giugno 2025 – E’ stata votata durante la seduta urgente del Consiglio comunale di Fiumicino la proroga tecnica del servizio di gestione dei tributi locali affidato alla società Fiumicino Tributi S.p.A. Il Comune fa sapere che la decisione si è resa necessaria per g arantire la continuità del servizio ai cittadini, considerato che la scadenza dell’attuale affidamento è fissata per oggi, 30 giugno 2025. L’apertura dei lavori si è “accesa”, però, sulla questione degli emendamenti presentati dall’opposizione: “Non siamo stati messi in condizione di portare il nostro contributo alla discussione dell’unica delibera all’Odg, su 5 delibere decise dalla Capigruppo”, hanno dichiarato i consiglieri di opposizione che hanno abbandonato l’aula consiliare prima della votazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: fiumicino - tributi - consiglio - proroga

Fiumicino, approvata in consiglio la proroga tecnica per la gestione dei tributi; Convocato per oggi, lunedì 30 giugno, il Consiglio Comunale in seduta pubblica e d'urgenza; Convocazione Consiglio Comunale urgente.

Fiumicino, approvata in consiglio la proroga tecnica per la gestione dei tributi - Si accende la polemica all'apertura dei lavori: l'opposizione abbandona l'aula dopo un dibattito sulla presentazione degli emendamenti. Segnala ilfaroonline.it

Fiumicino, società partecipate: tagliati costi e razionalizzati servizi - RomaToday - Il Comune ha delle partecipazioni nella società Fiumicino Tributi e nella società Farmacie comunali ... Si legge su romatoday.it