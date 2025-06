Fiumicino addetti ai bagagli in ospedale | mangiano caramelle con THC trovate in valigia

Un episodio assurdo scuote l’aeroporto di Fiumicino: quattro addetti ai bagagli finiscono in ospedale dopo aver mangiato caramelle alla marijuana trovate in una valigia. Questa vicenda, già surreale di suo, apre un capitolo intrigante sulle dinamiche di sicurezza e sorprese imprevedibili nel mondo aeroportuale. Cosa si nasconde dietro questa storia? La verità potrebbe essere più sorprendente di quanto si pensi.

Una serata di ordinaria attività aeroportuale si è trasformata in un caso dai contorni surreali. All’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, quattro addetti ai bagagli sono finiti in ospedale dopo aver accusato un grave malore. Il motivo? Avrebbero ingerito delle caramelle alla marijuana trovate nella stiva di un aereo. Un episodio che ha subito fatto scattare le indagini della polizia aeroportuale, con risvolti ancora tutti da chiarire. Malore improvviso: quattro ricoveri, uno in terapia intensiva. L’allarme è scattato intorno alle 22:30 di venerdì scorso, quando quattro lavoratori della compagnia di handling Aviation Services hanno improvvisamente mostrato sintomi di intossicazione durante le operazioni di scarico bagagli. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Fiumicino, addetti ai bagagli in ospedale: mangiano caramelle con THC trovate in valigia

Fiumicino, quattro addetti ai bagagli finiscono in ospedale: avrebbero mangiato caramelle trovate in stiva, forse alla marijuana. Uno è grave. Indaga la Polaria.

Hanno trovato una busta tra i bagagli e hanno consumato i dolci: uno è in terapia intensiva. La Polaria indaga sull'accaduto.

