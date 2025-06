Fiuggi maxi sequestro di 400 Kg di alimenti non in regola in un ristorante di un Hotel

Fiuggi si anima di inquietanti novità: un maxi sequestro di 400 kg di alimenti non conformi, scoperti in un ristorante di un rinomato hotel. I Carabinieri del Nas di Latina intensificano i controlli, dimostrando ancora una volta il loro impegno nella tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare. La vigilanza resta alta: proseguono le operazioni per garantire che ogni piatto servito sia sicuro e genuino, per il benessere di tutti i cittadini.

Proseguono serrati i controlli dei Carabinieri del Nas di Latina nell’ambito delle attività finalizzate alla tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare. In questi giorni, a conclusione di un'ispezione condotta congiuntamente all’Arma territoriale, al personale del SIAN dell’Asl di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: fiuggi - maxi - sequestro - alimenti

Fiuggi, maxi sequestro di 400 Kg di alimenti non in regola in un ristorante di un Hotel; Fiuggi - Amaseno, alimenti conservati male nei ristoranti. Sequestri e multe da 2 mila euro ai proprietari; Sequestro del Nas in un supermercato: venticinque chili di alimenti e venticinque litri di olio senza tracciabilità.

Nas in azione nel ristorante di un hotel, sequestrati 400 kg di alimenti: chiuso deposito abusivo - Fiuggi – Proseguono con intensità i controlli dei Carabinieri del NAS di Latina nell’ambito delle attività di tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare. informazione.it scrive

Alimenti scaduti, maxi sequestro in noto ristorante - Il Giorno - Alimenti scaduti, maxi sequestro in noto ristorante Il controllo ha portato al sequestro di 500 kg di carne/pesce surgelati e preparazioni gastronomiche. Scrive ilgiorno.it