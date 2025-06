Fiuggi 400 kg di alimenti privi di tracciabilità sequestrati dai Nas dei Carabinieri nel ristorante di un noto albergo del posto

Nel cuore di Fiuggi, i Carabinieri del Nas hanno scoperto e sequestrato 400 kg di alimenti privi di tracciabilità presso un rinomato ristorante di un hotel locale. Questa operazione sottolinea l’impegno costante delle autorità per tutelare la salute dei cittadini e garantire standard elevati nel settore dell’ospitalità. La sicurezza alimentare resta una priorità, e le indagini continuano per assicurare che ogni pietanza servita sia sicura e certificata.

