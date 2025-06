Fisco | Istat in primo trimestre +0,5% pressione al 37,3%

La pressione fiscale in Italia continua a salire, raggiungendo nel primo trimestre 2025 il 37,3%, un aumento di 0,5 punti percentuali rispetto all’anno passato. Milano si conferma al centro del dibattito economico, mentre i numeri dell’Istat dipingono uno scenario che richiede attenzione e riflessione. Quali saranno le nuove sfide per cittadini e imprese in questa fase di crescita fiscale? Scopriamolo insieme.

Milano, 30 giu. (LaPresse) – La pressione fiscale nel primo trimestre 2025 è stata pari al 37,3%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Lo rende noto l’Istat. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Fisco: Istat, in primo trimestre +0,5%, pressione al 37,3%

