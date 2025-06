Firmato un protocollo d’intesa fra il Comune di Trappeto e la Lega Navale Italiana

Unire le comunità, valorizzare il mare e rafforzare i legami tra cittadini e ambiente marino. Grazie a questo accordo, Trappeto si appresta a diventare protagonista di un ricco calendario di iniziative che promuoveranno cultura, tutela e passione per la tradizione navale. Insieme, Comune e Lega Navale intendono costruire un futuro sostenibile e ricco di opportunità, dove il mare diventa ponte di crescita e identità condivisa.

È stato firmato un protocollo d’intesa tra la Lega Navale Italiana, sezione di Trappeto-Partinico-Balestrate, e il comune di Trappeto. Sulla base del documento sottoscritto fra il sindaco Santo Cosentino e il neo presidente della Lega, Alessandro D’Aquila, saranno promossi vari eventi destinati a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

