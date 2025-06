Firenze | ruba abiti in negozio di via Panzani e tenta di fuggire Arrestato 36enne

Un episodio che scuote la Bellezza fiorentina: un uomo di 36 anni, originario del Perù, è stato arrestato dai Carabinieri di Firenze Uffizi dopo aver tentato di sottrarre abiti in un negozio di via Panzani e di dileguarsi. La pronta azione delle forze dell’ordine ha evitato il peggio, dimostrando ancora una volta l’impegno nel tutelare la sicurezza cittadina. La città continua a vigilare per garantire un ambiente sicuro e accogliente per tutti.

I Carabinieri della Stazione di Firenze Uffizi hanno arrestato in flagranza un cittadino peruviano di 36 anni, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato

