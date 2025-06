Firenze ladri al liceo classico Galileo durante gli esami | rubati computer portatili

Firenze, 28 giugno 2025 – Un episodio inquietante scuote il liceo classico Galileo di Firenze: durante gli esami di maturità, ignoti hanno fatto irruzione nell’edificio e rubato numerosi computer portatili, sfruttando il via vai degli studenti. La preside Liliana Gilli denuncia un atto grave che mette a rischio l’integrità della scuola e la serenità degli studenti. La sicurezza dell’istituto ora è al centro delle indagini, perché episodi come questo non si ripetano.

